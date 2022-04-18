بين دبي وبغداد.. راغب علامة نجم أقوى حفلات عيد الفطر هذا العام

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يستعد النجم اللبناني راغب علامة للاحتفال بعيد الفطر مع الجمهورين العراقي والاماراتي وذلك بعدما أعلن عن احيائه حفلين فنيين الأول في دبي والثاني في بغداد.

وعلّق السوبرستار عبر حسابه على موقع تويتر على الحفل المقبل الذي يشارك فيه الفنان سعد لمجرد قائلاً: “يُسعدني أن التقي يوم ٣ أيار/مايو القادم مع جمهوري الغالي بحفل كلّه حب وفرح بمناسبة عيد الفطر في أوتيل ميريديان على أرض امارتنا المضيئة دبي في دولة الامارات الحبيبة في ديار المحبّة والتّسامح والسّلام”.

أما عن حفلة العراق، كتب السوبرستار: “عيد الفطر له نكهة خاصّة هذا العام، وسعادتي فيه لا توصف لأنّني سأقف أمام الجمهور العراقي الحبيب وسأقدّم له حفلة من العمر في “نادي اليرموك الترفيهي” في بغداد يوم الخميس ٥ أيار/مايو وسنفرح ونغنّي سويًا الأغاني التي أحببتوها وعاشت معكم.. بحبكم”.

ويحصد راغب علامة في الفترة الحالية نجاح أغنية “ممكن أزعلك”، إذ حقق كليب الأغنية أكثر من 10 ملايين مشاهدة بعد شهرين فقط من صدوره على قناة السوبر ستار الرسمية بموقع “يوتيوب”.

يذكر أن أغنية “ممكن أزعلك” هي مزيج من الرومانسية والإيقاع من كلمات محمد البدري وألحان بينو وتوزيع مدحت خميس وحمل الكليب توقيع المخرج المصري شريف صبري الذي سطّر نجاحات كبيرة مع السوبرستار بأغنيتي “طب ليه” و”سهروني الليل”.