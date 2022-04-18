أشرف زكي: الطبيب قال لي أنت معرض للموت

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحدث نقيب المهن التمثيلية ​الممثل المصري أشرف زكي​ عن الأزمة الصحية التي كان قد تعرض لها مؤخرا، وأوضح أنه قد خضع في 2021 لجراحة كبيرة في المخ ولم يتحدث عنها حتى الآن.

وأرجع السبب إلى السقوط الذي تعرض له في مهرجان الجونة، وأصيب بصداع لفترة طويلة كا دفعه للقيام بفحوصات للجيوب الأنفية والنظر، حتى أجريت أشعة على المخ.

وخلال استضافته في برنامج “العرافة” الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة عبر شاشة المحور قال زكي: “الطبيب قال لي أنت معرض للموت، وتعاني نزيفاً في المخ، وكنت أخشى أن أخبرهم في البيت.. والعملية كانت خطيرة جدا.. وكنت حاسس إني مش هطلع، وأرسلت لأحد أصدقائي لوكيشن المقابر”.

وتفاعل الجمهور مع تصريحات زكي وعبروا عن تضامنهم معه.