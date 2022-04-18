شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا احتفل ديفيد بيكهام بعيد ميلاد زوجته فكتوريا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك أسطورة الكرة الإنجليزية ديفيد بيكهام، متابعيه وجمهوره، بصورة من احتفاله بعيد ميلاد زوجته النجمة العالمية فكتوريا بيكهام، الذى حل أمس، حيث نشر عبر استوري انستجرام صورة تجمعهما من احتفال أمس، ليوجه لها رسالة أخيرة، قائلاً "اخر واحدة، كل سنة وانتى طيبة".



هكذا احتفل ديفيد بيكهام بعيد ميلاد زوجته فكتوريا

وسبق واحتفل أسطورة المنتخب الإنجليزي السابق، بعيد ميلاد زوجته المغنية السابقة التي تمت عامها الـ 48 امس، ونشر بيكهام صورة له برفقة زوجته عبر حسابه على "إنستجرام": "عيد ميلاد سعيد لأروع زوجة وسيدة أعمال، أتمنى لكى يومًا رائعًا لأنكى تستحقي، كلنا نحبك كثيرًا".