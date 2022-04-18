شكرا لقرائتكم خبر عن الراحلة رجاء الجداوي وابنتها وحفيدتها فى صور أبيض × أسود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من حين لآخر تشارك اميرة حسن مختار، ابنه النجمة الراحلة رجاء الجداوي، صور لهما من دولاب الذكريات عبر حساب والدتها عبر موقع انستجرام، وفى صورة جديدة نشرتها منذ قليل، ظهرت فيها النجمة الراحل وهي في مرحلة شبابها، وبجوارها صورة لأميرة في نفس عمر والدتها في ذلك التوقيت، وصورة آخري لحفيدتها، لتستقبل الصورة عدد كبير من الدعوات بالرحمة للنجمة التي رحلت عن عالمنا بعد صراع مع فيروس كورونا.



رجاء الجداوي وابنتها وحفيدتها

وكشف النجمة إيمي سمير غانم عن صورة تجمع والدتها بالراحلة رجاء الجداوي، وهما يتحدثان، وعلقت ايمي علي الصورة من خلال ستوري إنستجرام الخاص بها بقلب " مكسور".

وسبق وكشفت أبنة الراحلة رجاء الجداوى، عن كواليس حياة والدتها وطريقة التعامل بينهما وبينها وبين خالتها الفنانة تحية كاريوكا، خلال حوارها ببرنامج "مساء دى إم سى"، منذ عدة اسابيع، موضحة أنها حياة كانت تنم عن رقى وحب واحترام وتعاون وتناغم مستمر.

وأضافت "أميرة حسن مختار"، أن والدتها كانت تعيش حياة مرفهة خلال إقامتها مع خالتها الفنانة تحية كاريوكا، ولديها مربيات ولكن قررت أن تعتمد على ذاتها وتبدأ العمل، وتابعت:"وكان أول عمل لها فى جراج وكانت بتقبض الكمسرية".

وأشارت "أميرة حسن"، إلى أن تحية كاريوكا كانت تعارض دخول والدتها الوسط الفنى، ولكن مع مرور الوقت، قالت لها أنت فنانة عظيمة، وجمع بينهما مشاهد فنية فى بعض المسرحيات.

ولفتت "أميرة حسن"، إلى أن رجاء الجداوى علمتها كيف تشكوى إلى ربها وأن تكون متفائلة بالقادم كونه أفضل، وتابعت:"والدتى اشتغلت 64 سنة من عمرها كونها كنت بتحب الشغل بشكل غير طبيعى.. ومكنتش بعمل اللى اتعلمته منها حتى وفاتها ولكن بدأت ادرب نفسى عليه بعد رحيلها".