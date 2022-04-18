شكرا لقرائتكم خبر عن أقوال مأثورة وحكم لـ أحمد أمين فى "جزيرة غمام" آبرزها "الفرحة مش حرام " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لاقى الفنان أحمد أمين اشادات واسعة من رواد السوشيال ميديا والنقاد الفنيين، على شخصية "عرفات" التي يقدمها ضمن أحداث مسلسل "جزيرة غمام" والذى يعد من أهم الاعمال الفنية في الموسم الدرامى الحالي، حيث أن المسلسل حقق نجاحاً مؤثراً في الشارع المصرى، حيث قدم المسلسل صورة فلسفية في حكاية اسطورية، لكنها ربما تقدم اسقاط على واقع مرير.

خلال متابعة مسلسل "جزيرة غمام" تجد الفنان أحد أمين يتحدث بحكم وجمل مؤثرة في نفس البشر، وذلك يعود لقرابة قلبه بلله عز وجل، ربما قلة قليلة ما نجدها مثل شخصية عرفات في المجتمع، ولكن اللافت للنظر أن تلك الحكم التى كتبها ووصفها المؤلف الكبير عبد الرحيم كمال نابعة من إحساس حقيقى، والتي تمس القلوب حين يقولها أحمد أمين .



أحمد أمين

ولعل أبرز الحكم التي قالها أحمد أمين في "جزيرة غمام" هي : كل واحد شايل قبر حبايبه وماشى بيه ، اصعب حاجة في الدنيا هي الرضا،الفرحة مش حرام لكن الحرام هو التفريط في الفرحة والتمسك بالحزن، فلب الطيبين لو اتعصر ينزل اية غير حنان.



احمد امين

سلسل "جزيرة غمام" يشارك فى بطولته بطولة طارق لطفي، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، محمد جمعة، هبة عبد الغنى، هاجر الشرنوبى، ميار الغيطى، دينا أحمد وعدد آخر من الفنانين، وظهور خاص للفنان عبد العزيز مخيون ووفاء عامر، وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى.



جزيرة غمام 1



جزيرة غمام 2



جزيرة غمام 3