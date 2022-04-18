شكرا لقرائتكم خبر عن فى مثل هذا اليوم رحيل عزيزة حلمى.. الأم الحنون فى السينما المصرية (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم (18 أبريل من عام 1994)، توفيت الفنانة القديرة عزيزة حلمى، التى اشتهرت بأداء أدوار الأمومة فى السينما المصرية، وذلك لملامحها الهادئة وصوتها الحنون.

اشتهرت عزيزة حلمى بتأدية دور الأم التى تخاف على أولادها، وتكافح فى تعليم أبنائها وترسيخ القيم والمبادئ بداخلهم، ومن أفلامها: ظلمونى الناس، الوسادة الخالية، سواق الأتوبيس، "سيدة القطار"، و"الملاك الظالم".

وللمفارقة أن الراحلة لم تعش فى الحقيقة مشاعر الأمومة كثيرا رغم إتقانها الدور ببراعة شديدة، فقد رزقت بطفل واحد فقط ولكنه توفى فى سن صغيرة، بعد تعرضه لوعكة صحية.

وحكت فى لقاء تليفزيونى، أنها فى السينما قدمت أول عمل لها بدور "الأم" مع الفنان محمد فوزى فى فيلم "قبلنى يا أبى" رغم أن سنها لم يتجاوز العشرين عاما، وقامت بدور الأم أيضا لممثلين هم فى الحقيقة أكبر منها بكثير فى العمر مثل "محمود المليجي، عباس فارس، يحيى شاهين، وحسين صدقي". كما يتجاوز عدد أفلام الفنانة الراحلة عزيزة حلمى، 200 فيلم.