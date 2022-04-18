شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار المخرج إبراهيم اللطيف مديرا فنيا لمهرجان أيام قرطاج السينمائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع اختيار المخرجة الدكتورة سٌنية الشامخي والهيئة المديرة لمهرجان أيام قرطاج السينمائية على المخرج إبراهيم اللطيف ليكون مديرا فنيا للدورة الـ 33 والتي ستنطلق يوم 29 أكتوبر وتستمر حتي يوم 5 نوفمبر 2022 .

المخرج إبراهيم اللطيف حاصل على الماجستير في علوم التواصل والاتصال في السوربون باريس، وهومخرج ومنتج وإعلامي ، وناشط في المجال الثقافي السينمائي ، فقد تقلد عدة مسؤوليات كرئيس جمعية المخرجين التونسيين (ARFT) ورئيس النقابة الوطنية لوكالات الإشهار (SAPA)، وهو كذلك عضو ناشط في المنظمة العالمية للاستثناء الثقافي ، وكان مديرا عاما لأيام قرطاج السينمائية في أعوامك 2015 و2016، وتولى الإدارة الفنية للمهرجان في 2020 ، وأخيرا حاصل على الجائزة الوطنية الأولى للسينما في 2010 وعلى وسام الإستحقاق الثقافي في 2016، وفارس الأدب والفنون في 2016.

أيام قرطاج السينمائية هو مهرجان سينمائي تأسس عام 1966 بمبادرة من الطاهر شريعة، وتشرف عليها لجنة يرأسها وزير الثقافة وتتكون من مختصين في القطاع السينمائي ، وهو هو أقدم مهرجان سينمائي في دول الجنوب ، وتولي إدارته من قبل كل من درة بوشوشة في 2014 وقبلها محمد المديوني ، والمخرج إبراهيم اللطيف وتولى أيضا نجيب عياد إدارة المهرجان لحين وفاته في 2019 ، ثم رضا الباهي العام الماضي وتتولي إدارته في الدورة المقبلة الـ 33 المخرجة والدكتورة سٌنية الشامخي .