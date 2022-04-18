بلقيس لـ”صوت بيروت إنترناشونال”: شخصيتي قوية على كل الاصعدة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 18 أبريل 2022 07:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 18 - أبريل - 2022 6:51 صباحًا

نشاط المطربة الخليجية بلقيس كبير جدا وهي تستعد في الفترة المقبلة لتقديم أكثر من إعلان تجاري وأغنيات جديدة ستبصر النور قريبا وفي حوارها مع ” صوت بيروت إنترناشونال” قالت بلقيس ” هناك اغنية وكليب ستصدر في عيد الفطر المقبل وسيتم عرضها قريبا على كل القنوات الفضائية وهي لصالح حملة اعلانية ضخمة. وتتابع “كما أصور حاليا في جورجيا أغنية جديدة مع المخرج دان حداد في تالت تعاون بيني وبينه وذلك بعد نجاح أغنيتي “ممكن” “وانتهى” اللتين حققتا إنتشارا كبيرا .

كما سيصدر كليبين آخرين في الصيف انتهيت من تصويرهما وهما من البوم “حالة جديدة “وحدة باللهجة الخليجية وأخرى باللهجة المصرية سيطرحا وراء بعضهما وهما من اخراج المخرج المصري محمد سامي. وبالنسبة للحفلات فلدي في بالصيف عدد كبير منها لكن لا أستطيع أن أصرح عنهم الا بعد توقيع العقود .

كما كشفت الفنانة الإماراتية، بلقيس فتحي، أنها تتمنى تقديم “دويتو” غنائي مع المطربتين المصريتين روبي وشيرين عبدالوهاب، موضحة أن هناك نقصاً كبيراً في أغاني “الدويتو” النسائية.

وقالت ، إنها تشعر بأن شخصيتها قريبة من شخصية روبي، وإذا قامتا بتقديم “دويتو”، فإنه سيكون قوياً للغاية، وسيصبح الأهم في الوطن العربي، لافتة إلى أنها تتمنى في حال أجرت “دويتو” مع مطرب مصري، أن يكون تامر حسني، أو عمرو دياب. ووصفت بلقيس عمرو دياب بـ”الأسطورة”، مشددة على أنه لايزال بالقمة، ويقدم منذ 30 عاماً أغاني ناجحة، ولا تتفق تماماً مع آراء البعض بأنه لم يعد يقدم أغاني قوية، مثل التي قدمها خلال سنوات عمله الماضية.

وأوضحت بلقيس أن سبب ابتعادها عن الغناء باللهجة المصرية لفترة طويلة، منذ دخولها مجال الغناء رغم إتقانها اللهجة المصرية، هو أنها لم تكن تمتلك الجرأة الكافية أو فريق العمل الجيد الذي يساعدها على اقتحام سوق الغناء في مصر.

وأضافت بلقيس أنه كان يجب عليها أن تدرس السوق المصري جيداً أولاً، وتؤجل خطوة الغناء باللهجة المصرية رغم الشهرة الكبيرة التي يمكن أن تحصل عليها بالعالم العربي في حال نجاحها بمصر.

وقالت إنها تراجعت عن قرارها بالابتعاد عن الغناء باللهجة المصرية بعد استماعها لأغنية “دبلوماسي” من قبل الملحن المصري عزيز الشافعي، لافتة إلى أنه خلال يومين فقط من طرح الفيديو كليب على موقع “يوتيوب” حققت أرقام مشاهدة جيدة للغاية، وخلال أيام ستكون ضمن أهم 10 “ترندات”.

وأشارت بلقيس إلى أن بعض الناس نصحوها بعدم غناء أغنية “دبلوماسي”، بسبب كلامها المصري العامي للغاية، لكنها رأت أن الكلام يستخدم بشكل طبيعي بين المصريين، والأغنية تنتمي لموسيقى “البوب”، فهي ليست كلاسيكية أو شعبية.

وعن تكريمها في حفل الموركس دور الذي أقيم في دبي قالت أنها سعيدة جدا وأشكر كل الناس الذين صوتوا لي.