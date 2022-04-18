شكرا لقرائتكم خبر عن مكادى نحاس تحيى حفلا غنائيا بأوبرا الإسكندرية.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى المطربة الأردنية مكادى نحاس حفلا غنائيا داخل دار الاوبرا على خشبة مسرح سيد درويش، بأوبرا الإسكندرية، مساء اليوم الإثنين، ضمن سهرات رمضان، وتقدم باقة مميزة من أشهر أغنياتها.

الجدير بالذكر أن مكادى نحاس، ولدت فى عمان وحصلت على دبلوم فى الموسيقى من معهد الكونسلفتوار فى بيروت، بدأت مكادى مشوارها الفنى عندما غنت فى مهرجان جرش عام 1997، وأصدرت ألبومها الأول "كان يا مكان" فى 2003، الذى كان يجمع أغانى من التراث العراقى وسجلته بالتعاون مع الأوركسترا الوطنية العراقية، بقيادة محمد أمين عزت، كان ألبومها الثانى فى 2006، بعنوان خلخال والثالث فى 2009 بعنوان جوا الأحلام.

تمتد رحلة مكادي نحاس الفنية لأكثر من عشرين سنة، نتاجها خمسة ألبومات، أولها "كان ياما كان" الذي خاضت خلاله مغامرة التغني باللهجة العراقية في مطلع الألفينات، وأتبعته بألبوم "خلخال غاصت به في عوالم موسيقى بلاد الشام من لبنان والأردن وسوريا وجسدت فيه رؤية مشروعها الموسيقي كملحنة وكاتبة أغاني، ومن بعدها غنت للأطفال ألبومها الثالث "جوا الأحلام"، ومن ثم اختتمت مشوار ألبوماتها مع "نور" برفقة مقام للإنتاج، منذ 6 سنوات.