شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس تحضير المطربة يارا ومحمد القاضى لأغنية "دقة قلبى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاونت المطربة اللبنانية يارا في فيديو كليب "دقة قلبى" مع المخرج محمد القاضي في أول عمل يجمع بينهما وتم طرحه مؤخرًا.

وقال المخرج محمد القاضي في تصريحات لـ"الخليج 365" إنه سعيد بالتعاون للمرة الأولى مع مطربة كبيرة بحجم يارا تتميز بصوت قوى وإحساس عالى، مضيفا أنه تم تصوير الكليب بين مصر ولبنان والإمارات وهو من كلمات والحان عزيز الشافعي وتوزيع أحمد عادل.









وشارك المخرج محمد القاضي عدد من المطربين في إخراج كليباتهم منهم المطربة اصالة في أغنية "الحب والسلام" التي طرحتها مؤخرًا وحقق نسب مشاهدة عالية، كما شارك المطرب حماده هلال في كليب أغنيته "بحب الجدعنة"على طريقة أغانى المهرجانات، وهى من كلمات شيندى وكنكة، ألحان حمادة هلال والمدفعجية، توزيع ديزل، كما شارك أيضا مطربين آخرين فى إخراج كليباتهم .

وطرحت يارا الفترة الماضية، أغنيتين من أول أغانى ألبومها الجديد "مليت" عبر قناتها الرسمية على يوتيوب و6 أغنيات من البومها الخليجى "غير الناس"، هى، الأغنية الأولى بعنوان "غير الناس" وهى من كلمات آدم، وألحان شميم، وتوزيع نور هاشم، أما الأغنية الثانية بعنوان "ما ودعونى" من كلمات الأمير عبد الله بن سعد بن عبد العزيز، وألحان زياد برجى، وتوزيع عباس صباح.

والأغنية الثالثة بعنوان "على المكشوف"، وهى من كلمات خالد المريخى، وألحان طلال، وتوزيع زياد ناديم، والأغنية الرابعة بعنوان "يمرنى طاريك" وهى من كلمات سلطان بن سهيل السلطان، الحان أدهم، توزيع نور هاشم.

وطرحت أغنية "سارى" وهى خامس أغنيات ألبومها الخليجى الجديد "غير الناس"، والأغنية من كلمات محمد سيد حرب وألحان آدهم، وتوزيع نور هاشم، أما الأغنية السادسة فهى بعنوان "هلا مرحب"، كلمات أصايل، ألحان بحر، توزيع حاتم منصور.