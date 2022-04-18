كتب امير فتحي في الاثنين 18 أبريل 2022 05:43 صباحاً - قامت الفنانة السعودية العنود سعود بتقليد، الفاشينستا اللبنانية يمنى خوري، الشهيرة باسم الدكتورة يومي، خلال حلقة اليوم، في برنامج ستوديو 22.
وظهرت العنود وهي تبكي داخل سيارتها متقمصة شخصية الدكتورة يومي بعد سقوطها من على الخيل.
وقالت العنود وهي تؤدي حركات الدكتورة يومي ونفس لغة جسدها وتعبيرات وجهها : ” تخيلوا شو صار معي .. كنت راكبة على الخيل وفجأة هيك رماني على ظهري وعلى راسي .. كتير كتير تعورت .. قهرني قهرني أنا ما عملتله شي ليش يعمل فيني هيك؟!”.
كانت هذه تفاصيل خبر تقليد بكاء اللبنانية يمنى خوري في “استديو 22”: “قهرني قهرني ليش هيك عم يعمل فيي؟”.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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