بيلا حديد تتهم انستغرام بحجب منشوراتها عن فلسطين

كتب امير فتحي في الاثنين 18 أبريل 2022 05:43 صباحاً - نددت عارضة الأزياء الأمريكية من أصول فلسطينية بيلا حديد، بحظر منصة إنستغرام لمنشوراتها واستخدام خاصية الحظر المظلل على قصصها ومنشوراتها، حين تقرر النشر عن فلسطين.

أوضحت بيلا حديد إن منصة إنستغرام، تحجب قصصها بخاصية الحجب المُظلل فور نشرها أي شيء يخص القضية الفلسطينية.

تابعت بيلا حديد في منشور لها: “عندما أنشر عن فلسطين، يتم حظري في الظل على الفور ويقل مليون شخص منكم تقريبا من مشاهدة قصصي ومنشوراتي”.

وكانت عارضة الأزياء الشهيرة قد تفاعلت مع الأحداث الدائرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ونشرت عبر خاصية القصص القصيرة لحسابها على إنستغرام مجموعة من الصور والفيديوهات لما يحدث هناك. و

نشرت بيلا حديد مجموعة من الصور للاشتباكات التي وقعت بين الشرطة الإسرائيلية والمواطنين الفلسطينين داخل حرم المسجد الأقصى يوم الجمعة الماضية. كما نشرت بيلا حديد مقطع فيديو لرب أسرة أطلقت عليه الشرطة الإسرائيلية الرصاص أمام عائلته وكتبت معلقة: “هؤلاء هم الأشخاص الذين تطلقون عليهم الرصاص المطاطي أرأيتم؟ هذا استعراض قوة ونوع مثير للاشمئزاز من أنواع سوء المعاملة خلال شهر رمضان المبارك.. كيف يجرؤون؟”.