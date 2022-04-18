شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب توفيق يحيى سهرة رمضانية في القاهرة الجديدة الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الفنان إيهاب توفيق، لإحياء سهرة رمضان بالقاهرة الجديدة، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 19 إبريل الجارى، ويقدم خلال السهرة باقة مميزة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهور، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الأماكن.

وطرح المطرب إيهاب توفيق، مؤخرا، أغنية جديدة بعنوان "ابوس قلبك"، في عيد الحب الماضى على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهى من كلمات خالد البشبيشى، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع محمد نور.

كان إيهاب توفيق، قد طرح خلال شهر نوفمبر الماضى فيديو كليب "أنت اختياري" على يوتيوب، وهى من كلمات وألحان محمد رفاعى، توزيع عادل عايش، وتم تصوير الكليب فى الإمارات وتحديدًا مدينة دبى، حيث تعاون فيها إيهاب توفيق مع المخرج عادل سرحان.

كما طرح إيهاب توفيق فيديو كليب "أنت اختيارى"، على يوتيوب، وهى من كلمات وألحان محمد رفاعى، توزيع عادل عايش، وتم تصوير الكليب فى الإمارات وتحديدًا مدينة دبى، حيث تعاون فيها إيهاب توفيق مع المخرج عادل سرحان.