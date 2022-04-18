فيديو مؤثر.. طفلة يمنية أبكت الملايين عند قبر والدها!

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 18 أبريل 2022 04:09 صباحاً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 18 - أبريل - 2022 2:31 صباحًا

هز مقطع فيديو تم تصويره في اليمن انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ضمائر من شاهده داخل وخارج اليمن، وأبكى عيون كل من شاهده لحجم المأساة التي يعانيها أطفال اليمن.

وظهرت طفلة يمنية في المقطع، اشتاقت لأبيها الذي خطفته الحرب، فذهبت تزوره، تسابق خطاها أنفاسها، متلهفاً للارتماء على صدره، رافعة ذراعيها لاحتضان قبره بحزن طفولي مرير.

وانتشر الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي في البلد الحزين، ووصفه نشطاء يمنيون بأنه يمثل طفولة بلاد يتّمتها الحرب.

حيث إنه يجسد مآسي آلاف الأطفال اليمنيين من أيتام الحرب وضحايا الصراعات الدامية التي أدت إلى تضاعف أرقام النازحين الصغار ومجهولي النسب والمشردين في الشوارع والملاجئ والخيام المفتوحة أمام البرد والخوف والحرمان.

ووفقاً لموقع العربية فإن أرقام أيتام الحرب في اليمن منذ قرابة 8 سنوات، يتضاعفون عاماً بعد آخر، فقد بلغوا أكثر من 80 ألف يتيم من أصل مليون و100 ألف يتيم إجمالي أيتام اليمن، وذلك وفقاً لإحصائية مؤسسة اليتيم اليمنية، التي تشير أيضاً إن نحو 3% من الأيتام يعانون الإعاقات و4% يعانون أمراضاً نفسية واكتئاباً.

كما أشارت المعلومات إلى أن استمرار طواحين الحرب تضيف آلافا آخرين من اليتامى لم يتم إحصاؤهم، بعد فقدانهم الكثير من أرباب الأسر جراء اشتعال الصراعات التي زادت من حجم معاناة الأيتام.