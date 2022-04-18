نهلة سلامة تعلن زواجها قريبا للمرة الخامسة.. فمن هو العريس الجديد؟

كتب امير فتحي في الاثنين 18 أبريل 2022 03:50 صباحاً - أعلنت الفنانة المصرية نهلة سلامة أنها تعيش قصة حب جديدة كاشفة ان تلك العلاقة ستتوج بالزواج قريبا، مؤكدة إلى أنها لا تستطيع أن تعيش بدون الحب.

ورفضت نهلة سلامة الكشف عن هوية العريس، الذي سترتبط به قريبا، لكنها قالت انه من الخارج الوسط الفني.

وأضافت نهلة سلامة الأحد، خلال استضافتها ببرنامج ”سابع سما“ الذي تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب “ أنا دايما بقول ان الحب الأخير هو الحب الحقيقي، وانا مقدرش اعيش من غير حب، وانا مش مؤمنة بأن الزواج ينهي الحب فالست والراجل لما بيتجوزوا بيكونوا بيحبوا بعض وانا مقدرش استحمل حد احس انه مش بيحبني“.

وردا على سؤال ان كان عريسها “أمور”، قالت نهلة سلامة “أكيد” غير انها أردفت “الحلاوة هي مش كل حاجة في الرجل خالص ممكن يبقى حلو اوي وامور اوي بس مش راجل وأنا بهمنى حاجات ثانية دلوقت”.

يذكر ان نهلة سلامة سبق وان أعلنت انها تزوجت 4 مرات كما كشفت أنّ إحدى زيجاتها استمرت 48 ساعة فقط، حيث كانت لشخص من خارج الوسط الفني، موضحة أنّ سبب فشل الزواج بهذه السرعة هو طلب زوجها عدم الذهاب إلى المسرح، وفي تلك الفترة كانت ملتزمة بعقود وشروط جزائية معهم، كما طلب منها التوقّف عن التمثيل، وردت قائلة: “تجوزت من خارج الوسط الفني وتطلقت بعد 48 ساعة”.

وعن زواجها من المخرج محمد خان، قالت نهلة سلامة: «لم أتزوج محمد خان من أجل زيادة أعمالي الفنية، إذ كنت مبهورة بفنه وبه، وزواجنا دام حوالي 4 أشهر».