شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف عرض الموسم السابع والأخير من Grace and Frankie خلال أبريل الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود الموسم السابع من مسلسل الكوميديا والدراما Grace and Frankie بداية من يوم 29 أبريل الجارى، على أن تستأنف عرض باقى حلقات الموسم بعد طرح أول 4 حلقات من الموسم فى أغسطس من العام الماضى 2021، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".

على أن يتكون الموسم السابع والأخير من سلسلة Grace and Frankie من 16 حلقة تطرح بالتتابع على منصة نيتفلكس، كما تظهر الممثلة والمغنية الأمريكية دوللي بارتون إلى جانب نجمتي مسلسل Grace and Frankie، جين فوندا وليلي توملين خلال الحلقات القادمة من الموسم السابع والأخير من سلسلة Netflix، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".

وكان قد ظهر الثلاثى Fonda و Tomlin و Parton في الفيلم الكوميدي من 9 To 5 الذى طرح في خلال عام 1980، وأعربت المغنية عن رغبتها في الانضمام إلى الثنائي على الشاشة مرة أخرى في وقت سابق من هذا العام.

ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale"، لم تكشف شبكة Netflix عن التفاصيل حول ظهور الثلاثى Parton على Grace و Frankie.

تم تصوير الموسم السابع والأخير من مسلسل Grace and Frankie، في استوديوهات Sunset Gower في هوليوود، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".

وتدورأحداث مسلسل "Grace and Frankie" حول مجموعة سيدات سريعا ما يتعارفن على بعضهن عن طريق موقف معين، وعندما تجتمعن مع بعضهن نكتشف أنهم يعانون من أن أزواجهم مثليون حسبما نشر موقع "tvseriesfinale"

ويشارك سام ووترستون ومارتن شين وجون ديان رافائيل وبروكلين ديكر وبارون فون وإيثان إمبري وبيتر جالاجر بطولة مسلسل Grace and Frankie إلى جانب فوندا وتوملين، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".