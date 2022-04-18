شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة تعلن تخرج أول دفعة لورشة الحكي خلال احتفالية 60 سنة طليعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم بإعلان تخرج الدفعة الأولى لورشة الحكي بمسرح الطليعة، وذلك خلال احتفالية 60 سنة طليعة، بعدما قام المتدربون بتقديم عرض التخرج بإشراف الفنان محمد عبد الفتاح، وذلك بحضور كلا من المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الانتاج الثقافي، الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح، المخرج عادل حسان مدير مسرح الطليعة، المخرج سامح مجاهد مدير مسرح الغد.

وقال المخرج عادل حسان مدير مسرح الطليعة: في الحقيقة مشروع 60 سنة طليعة هو مشروع سيتم علي مدار عام ، وسنقوم من خلاله بإعطاء الحق لكل من ساهم في وجود فرقة الطليعة، بداية بكرم مطاوع مرورا بأسماء عمالقة كبيرة علي مدي ستون عاما ، فلولا جهود كل واحد منهم لم نكن نصل لتلك اللحظة ، وهناك برنامج طموح لمدة عام، وسيحتوي البرنامج الي " حكايات الطليعه مع نجوم الطليعه التي سيحكون تجاربهم ، بالإضافة لمعرض صور فوتوغرافي ، وافلام وثائقية ، وسيتم إنتاج ١٤ عرض مسرحي جديد ، ومن خلال المركز القومي للمسرح استطعنا توفير ٣٠ عمل مسرحي وأعدنا ترميمه ، وخلال الفترة الماضية قمنا بعمل العديد من الورش المسرحية ، ونادي مسرح الطليعه بالإضافة للعروض التي تم إنتاجها وكل تلك الأفكار وراءها منظومة تدعمها بداية من وزيره الثقافة ورئيس البيت للمسرح وأيضا رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي .

ومن جانبه قال الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح : سعيد جدا بهذا اليوم ، وسعيد بمشروع ورشة الحكي ، وأكد المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي : مسرح الطليعة طيلة الوقت ينتج أفضل العروض والتي تشارك في المهرجان القومي والمهرجان التجريبي ، واليوم نحتفل ب 60 سنة وذلك لأن دكتورة إيناس دائما تلتفت للأماكن التي تحتاج لإعادة ميلاد مثلما فعلت في فرقة رضا وغيرها .