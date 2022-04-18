شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 16.. يسرا تعود لصالة المزادات متخفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 16 من مسلسل أحلام سعيدة، على قناة on، قيام يسرا بالعودة إلى صالة المزادات من جديد، وذلك متخفية، حيث ارتدت باروكة هي وغادة عادل ومي كساب، حتى لا يتعرف عليها عوني صاحب دار المزادات.

وقامت يسرا بدفع غادة عادل ومي كساب للدخول في مراهنة مع إحسان هانم لترفع سعر لوحة مقلده ليصل سعرها إلى 300 ألف جنيه، وبعدما رسى عليها المزاد أخبراها أمام عوني أن النسخة الأصلية من اللوحة لديها، وأن اللوحة التي اشترتها مقلدة.

وتدور الأحداث في إطار اجتماعي لايت حول فريدة (يسرا) وشيرين (غادة عادل) وليلى (مى كساب)، وهن ثلاثة سيدات تعانين من الأرق وصعوبة النوم ويجمعهن القدر سويا ليخضن معا تجارب مهمة في حياتهن، فتساعدهن تلك التجارب على تخطي مشاكلهن.

مسلسل أحلام سعيدة يعرض على قناة on، وهو من بطولة النجمة يسرا، غادة عادل، مى كساب، شيماء سيف، هشام إسماعيل، نور محمود، نبيل نور الدين، عماد رشاد، أوتاكا، سامى مغاورى، ميسرة، عفاف مصطفى، جيهان الشماشيرجى، ملك بدوى وعدد آخر من الفنانين، تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.



مسلسل أحلام سعيدة