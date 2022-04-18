شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل "انحراف" الحلقة 17.. روجينا تقابل سما إبراهيم وتعرف حكايتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثارت الحلقة الماضية من مسلسل "انحراف" جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في ظل مناقشتها إحدى القضايا الشائكة خلال الوقت الراهن، وهي قضية استئجار الأرحام، حيث تعرضت شهد الشخصية التي تقدمها سما إبراهيم، لاستغلال أستاذ جامعي أمير عادل، الشخصية التي يقدمها ميدو عادل، للأزمة المالية التي تعاني منها، وأنها مهددة بالحبس، لكي يعرض عليها تسديد الديون مقابل استئجار رحمها فتوافق مضطرة.

وبدأت الحلقة 17 من مسلسل "انحراف"، بحوار دار بين الدكتور حور "روجينا" وزوجها الضابط شريف نوح "أحمد صفوت"، خاصة بعد تعرف جارة هدير عليها داخل القسم.

وتلتقي حور شهد "سما إبراهيم" بعد طلب عبير "ويزو" مساعدتها بعد الحادث الذي تعرضت له وموافقتها لتأجير رحمها، وفي نفس الوقت يستدعي مدير الأمن الضابط شريف؛ ليخبره أن الشكوك تدور حول زوجته حور، خاصة بعد أن تعرفت عليها جارة هدير، الأمر الذي يتفهمه شريف ويؤكد أن الشك دخل إلى قلبه من ناحيتها.

وتبدأ شهد أن تحكي قصتها التي بدأت بعد تورطها في إمضاء إيصالات أمانة كانت من أجل شراء دراجة نارية لشقيقها، ولم تستطيع سدادها في هذا الوقت إلى أن عرض عليها المحامي سداد ديونها مقابل حمل جنين في بطنها من الدكتور أمير "ميدو عادل" وزوجته.

وتابعت شهد، أنها كانت تتلقى الرعاية الكاملة من الدكتور أمير هي وابنتها، حتى جاءها اتصال هاتفي من شقيقها يستنجد بها، بعد أن تسبب في حادث وصدم سيارة بدراجته النارية ويطلب مساعدتها، فاستجابت له على الفور واضطرت إلى النزول وفي طريقها تعرضت لحادث تسبب في فقدان الجنين، وهنا تنتهي الحلقة التي تثير العديد من التساؤلات حول موقف حور بعدما علمت بقصة شهد، وهل سوف تنتقم من الدكتورأمير عادل رغم شكوك زوجها؟

مسلسل "انحراف" مأخوذ عن أحداث حقيقية، تدور فى دراما تشويقية مليئة بالغموض حول عن إنحراف عدد من الشخصيات عن الطبيعة البشرية يصطدمون بطبيبة نفسية التي تقدمها النجمة روجينا، وتقرر تعديل المسار بطريقتها الخاصة.

يشارك النجمة روجينا بطولة مسلسل "انحراف" كل من الفنانة القديرة لوسي، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وعبد العزيز مخيون، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، ورانيا محمود ياسين، ومحمد كيلاني، وأحمد صفوت، وسما إبراهيم، وميدو عادل، ومحمد مهران، وتأليف مصطفى شهيب، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.