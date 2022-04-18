جيهان قمري عن ياسمين صبري: "موديل ولا تصلح للتمثيل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

قالت الفنانة جيهان قمري، إن الفنانة ياسمين صبري تعد موديل ولا تصلح للتمثيل، مضيفة: "لو هي عايزة تكمل في التمثيل لازم تشتغل على نفسها كتير".

وتابعت جيهان، ببرنامج "هي وهما"على قناة "الحدث اليوم"، أن "الفنانة روبي ممثلة شاطرة جدا، ولكنها في الغناء دلوعة".

وأوضحت، أن الفنانة رحمة أحمد لفتت انتباهها بمسلسل "الكبير أوي 6" بشخصية "مربوحة"، مشيرة إلى أنها جسدت الدور بشكل أكثر من رائع.

وأضافت: "الفنانة القديرة ليلى فوزي مثلي الأعلى، وأعشق أيضا الفنانة الكبيرة ليلى طاهر.. الناس دي عندها نقاء".

يذكر أن آخر أعمال جيهان قمري، مسلسل "البيت الكبير 3" بطولة سوسن بدر ولوسي ومجدي كامل وداليا مصطفى وعبير صبري وطارق صبري، ومن تأليف أحمد صبحي ومن إخراج محمد النقلي.