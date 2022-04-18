بنزيمة ينقذ ريال مدريد بهدف الفوز على إشبيلية في وقت بدل الضائع

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 18 أبريل 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

انتفض ريال مدريد بعد التأخر بهدفين وفاز 3-2 على إشبيلية صاحب الأرض بفضل هدف قاتل من المنقذ كريم بنزيمة، ليقطع خطوة مهمة نحو إحراز لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الأحد.

وتقدم إشبيلية 2-صفر في الدقيقة 25 بعد هدفي إيان راكيتيتش من ركلة حرة وإيريك لاميلا، لكن ريال أدرك التعادل بهدفين في الشوط الثاني عن طريق البديلين رودريجو والمدافع ناتشو.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، أحرز بنزيمة هدف الانتصار الثمين، ليعزز ريال تصدره للدوري برصيد 75 نقطة من 32 مباراة وبفارق 15 نقطة عن برشلونة وأتليتيكو مدريد وإشبيلية.

وبدأ ريال المباراة بشكل متواضع، كما فعل على أرضه أمام تشيلسي في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي حيث تأخر حينها 3-صفر قبل أن يسجل هدفين، أحدهما في الوقت الإضافي، ويتأهل لقبل النهائي بالتفوق 5-4 في مجموع المباراتين.

واستقبل ريال الهدف الأول من ركلة حرة نفذها راكيتيتش، لاعب برشلونة السابق في الدقيقة 21 بعد احتساب خطأ ضد لوكا مودريتش، ثم أضاف زميله لاميلا الهدف الثاني بعدها بدقائق بتسديدة من مدى قريب.

ولم يظهر ريال أي مؤشرات على العودة، قبل أن يقابل رودريجو تمريرة من داني كاربخال، الذي شغل مركز الظهير الأيسر، وحولها إلى هدف في الدقيقة 50.

واعتقد فينيسيوس جونيور أنه أدرك التعادل لريال لكن الحكم ألغى الهدف ثم تابع الإعادة في شاشة حكم الفيديو المساعد، وتمسك بقراره وسط غضب من اللاعب البرازيلي.

لكن بعد استئناف اللعب بقليل، نجح ناتشو من أول لمسة في مقابلة كرة عرضية من كاربخال، الذي عاد إلى مركزه كظهير أيمن، وسدد كرة أرضية داخل شباك ياسين بونو حارس إشبيلية.

ومع الوصول إلى الوقت بدل الضائع، توغل رودريجو من الجانب الأيمن برشاقة ومرر إلى بنزيمة الذي مهد الكرة لنفسه ثم سدد كرة قوية داخل الشباك، ليتسبب في صدمة لمشجعي أصحاب الأرض.