فيديو.. أمريكي يدخل موسوعة “غينيس” كصاحب أضخم لسان

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 18 أبريل 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

دخل شاب أمريكي يدعى دانتي بارنز، موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية، بعد أن تم تسجيله كصاحب أضخم لسان في العالم.

وقالت موسوعة “غينيس”، إن بارنز له أكبر محيط لسان في العالم، حيث إنه عندما يتمدد يصل لسانه إلى ارتفاع 42 ملم، وعرض 40 ملم.

ونشرت الموسوعة مقطع فيديو يظهر ضخامة لسان بارنز الاستثنائية، حيث بدا وكأنه يملأ فمه بالكامل، كما وضع الشاب بيضة إلى جوار لسانه ليظهر اللسان مقاربا إلى حد كبير لحجم البيضة.

أطول لسان

وكان الرقم القياسي يعود إلى نيك ستويبرل كأطول لسان لرجل بطول يعادل 10.1 سم، وتم توثيق الإنجاز في عام 2012.

يعتقد نيك بأن الألسنة الطويلة أمر وراثي بعائلته حيث أن أخاه يحظى بلسان طويل أيضاً.

أخبرنا نيك عن المواقف الطريفة التي يمر بها كأن يعرفه أصدقاءه عادة باعتباره الشخص الغريب أو صاحب أطول لسان في العالم مما يدفعه لمد لسانه ليريهم مدى طوله.

تم توثيق الرقم القياسي أيضاً في ولاية كاليفورنيا الأميركية.