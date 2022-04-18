شكرا لقرائتكم خبر عن يوتيرن الحلقة 16.. توفيق عبد الحميد يتوصل لجرائم ابنه محمود حجازى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 16 من مسلسل "يوتيرن" بطولة النجمة ريهام حجاج، إخبار "نورهان" زوجها الدكتور حامد "توفيق عبد الحميد" بأن ممرضة أعطت لها حقنة ومن بعدها ساءت حالتها الصحية حتى فقدت مولودها، ويبدأ استجواب الممرضات فى المستشفى.

يتوصل الدكتور حامد "توفيق عبد الحميد" إلى أن ابنه ياسر "محمود حجازى" هو من دبر التخلص من مولوده من زوجته الثانية، كما أنه من ورط "وليد" هشام عاشور فى قضية السرقة بمساعدة السكرتيرة الخاصة به.

ويعترف ياسر "محمود حجازى" لأمه بأنه من تخلص من حمل زوجة أبيه، حتى لا يشاركه المولود فى الورث، وتبارك له أمه فعلته.

يحاول الدكتور حامد "توفيق عبد الحميد" الوصول إلى الفتاة التى أعطت زوجته نورهان "الحقنة" بغرض التخلص من الحمل، على الرغم من أنها طلبت منه أن يسامحها، حتى يتوصل إليها بالفعل.

يُعرض مسلسل يوتيرن للنجمة ريهام حجاج، على عدد من القنوات المختلفة، حيث يبدأ العرض من قناة cbc بالتزامن مع وقت الإفطار الساعة 6:15، كما يعرض فى نفس التوقيت على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى، فى حين تقوم قناة المحور بعرضه الساعة 8 مساء، على أن يعرض بعدها على شاشة قناة ON فى تمام الساعة 10:30، ثم يتم عرضه بعدها على قناة الحياة الساعة 11:30 مساء.

المسلسل تدور أحداثه حول "يارا الكردى" ضابطة ملاحة بحرية تجارية ضحت بعملها ومستقبلها المهنى من أجل زوجها وحبيبها "يوسف"، والذى تركت من أجله كل شيء، ومع الوقت طلب منها مقاطعة خالد ابن خالتها الذى كان بمثابة الأخ وصديق الطفولة لها فتوافقه الرأى، ولكن يحدث حادث سير يغير مجرى الأمور.

مسلسل "يوتيرن" يعرض على قنوات cbc، الحياة، ON ومنصة watch it، والعمل بطولة ريهام حجاج، الفنان الكبير توفيق عبد الحميد، عبير صبرى، كريم قاسم، محمود حجازي، أيمن القيسونى، صفاء الطوخى، محمود حجازى، نانسى صلاح، نورهان، عبير منير، وهلا السعيد وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.