شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أمين: أخيرا عرفت أشوف كام حلقة من مكتوب عليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - داعب الفنان أحمد أمين، زميله الفنان أكرم حسنى، من خلال حسابه على "فيس بوك"، حيث نشر أمين صورة له، ويظهر على يده "مبروك يا صاحب العمر"، وهو نفس الموقف الذى يتعرض له "جلجل" أكرم حسنى بطل مسلسل "مكتوب عليا"، وعلق أمين على الصورة، "أخيرا عرفت أشوف كام حلقة من مكتوب عليا صحيت من النوم لقيت مكتوب على إيدي كده..!! يا ترى إيه اللي هايحصل لي؟، ليرد عليه أكرم حسنى قائلا: "هتكسر الدنيا يا عرفات يا عسل".



احمد امين على فيس بوك

عقب النجم أكرم حسني على بعض ردود الفعل والتعليقات التي توحي بكره الجمهور لشخصية "جلجل" التي يجسدها ضمن أحداث مسلسل "مكتوب عليا"، وقال: "مبسوط جدًا بكل تعليق كاره لشخصية جلجل وتصرفاته لأن دي أول مرة أجد شخصية نجاحها أنها تتكره".

وأضاف أكرم: "أهم حاجة الجمهور مينساش إن ده جلجل مش أكرم".

وتابع أكرم، في تصريحات صحفية، أن ظهور هذه السلبيات في شخصية "جلجل" أمر مقصود ومتعمد، لإثبات نظرية موجودة على أرض الواقع في المجتمع وفي الطبيعة البشرية، تتلخص في أنه ليس كل إنسان يمتلك نعم من ربنا سبحانه وتعالى يتعامل معها بطرق سليمة، بل هناك نماذج كثيرة جدا حولنا تتعامل مع هذه النعم التي أعطاها الله لنا بأسلوب غير سليم بالمرة.

وأشار أكرم إلى أن مسلسل "مكتوب عليا" يحمل رسالة رئيسية منذ بداية العمل عليه، ومحتواها أن كثيرين من الناس عندما تتحول حياتهم فجأة إلى الأحسن بأي طريقة لا يهتموا بنعمة ربنا سبحانه وتعالى بقدر اهتمامهم بأنفسهم وتحول شخصياتهم إلى الأسوأ وليس الأفضل.