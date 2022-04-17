شكرا لقرائتكم خبر عن ديفيليه لأشهر أزياء الراحلة نعيمة عجمي يفتتح احتفالية 60 سنة طليعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتحت منذ قليل الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، فعاليات الاحتفال بمرور 60 عاما على تأسيس مسرح الطليعة، وذلك بحضور كل من المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح، المخرج عادل حسان مدير مسرح الطليعة، الفنان ياسر صادق رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقي والفنون الشعبية، والكاتب محمد عبد الحافظ ناصف رئيس المركز القومي للطفل، والكاتب شاذلي فرح، والفنان هاني كمال، والمخرج ناصر عبد المنعم، والكاتب إبراهيم الحسيني، والفنان كمال عطية، ودكتورة هدى وصفي.

بدأ الاحتفال بديفيليه لعرض أشهر أزياء الراحلة نعيمة عجمي، مصممة الأزياء، في عروض المسرح المصري، بالساحة الخارجية لمسرح الطليعة، مثل عرض "المتفائل" و"أحدب نوتردام" وغيرهما.

وكانت وزيرة الثقافة قد قالت عن الاحتفالية: إن مسرح الطليعة أحد الصروح التنويرية التى نجحت خلال ستة عقود فى إنتاج عروض ساهمت في تشكيل وعي المجتمع، ولمع من خلاله نجوم أثروا الحركة المسرحية والفنية وشكلوا حائطا للصد ضد كافة أشكال التطرف.

وأضافت أنه وبعد مرور 60 عاما لا يزال الطليعة يؤدى رسالته السامية باعتباره من أهم عناصر الإبداع المصرى، مؤكدة أنه تفرّد بعروض مميزه تستقطب مختلف شرائح الجمهور.