شكرا لقرائتكم خبر عن ذا روك يحتفل بعيد ميلاد ابنته تيانا.. ويعلق: مثل الإعصار الصغير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم العالمي دوين جونسون، الشهير بـ "ذا روك"، على الاحتفال بعيد ميلاد ابنته "تيانا" وشاركها الاحتفال واللعب بعرائس اللعبة بحضور أصحابها.

ونشر ذا روك صورا من الاحتفال بعيد ميلاد ابنته "تيانا" والتي اتمت اليوم 4 أعوام، حيث أنها من مواليد 17 أبريل عام 2018.



حساب ذا روك على انستجرام

وعلق ذا روك على الصور التي نشرها عبر حسابه على انستجرام، قائلا:" عيد ميلاد تيا، إنها تتجول بلا توقف مثل الإعصار الصغير الذي تعيشه وعندما يتعلق الأمر بتناول كعكة عيد ميلادها، فإن الأمر يتوقف بشدة".



ذا روك وابنته



ذا روك وابنته



ذا روك وابنته



ذا روك وابنته



ذا روك وابنته

وفى وقت سابق، قضى الفنان العالمى "ذا روك"، وقت مع والدته فى المقبرة التى دفن بها جديه، فى هاواى الأمريكية، وظهرت والدته وهى تعزف وتغنى أمام قبر والديها.

ونشر ذا روك الفيديو عبر حسابه الرسمى بانستجرام، وعلق قائلا :" قضيت وقت أم وابنها، مع هذه الأم الرائعة، في نهاية هذا الأسبوع مع أمي في قبر والدتها وأبيها هنا في هاواي، تتحرك الحياة بسرعة كبيرة وأنت تدرك مدى أهمية مجرد الإبطاء والجلوس هنا والذاكرة والاستماع إلى غنائها ولعب القيثارة وإخبار كل قصصها".

وتابع: أستخدم كلمة "مانا" كثيرًا لوصف الطاقة والقوة الروحية - وكانت المانا قوية جدًا اليوم، قوي لكن هادئ، أحزن بعض الشيء في بعض الأحيان، ولكن امتلك الكثير من الامتنان والفرح، أعلم أنكم تعرفون هذا الشعور الذي أتحدث عنه عندما يتعلق الأمر بأحبائكم الذين ماتوا.

واستمر: "كانت هذه الكلمات محفورة على شاهد القبر لوالديها، لقد انتهت القيثارة، لكن لحنك باق، لأن الحياة ليست إلى الأبد، بل الحب موجود ،" ووصف ذا روك الوقت، بأنه يوم خاص جدا، واختتم :"آمل أن تكونوا قد قضيتم عطلة نهاية أسبوع رائعة مع عائلاتكم وأحبائكم"