شكرا لقرائتكم خبر عن المشوار الحلقة 16.. دينا الشربيني تكتشف خيانة محمد رمضان لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتشفت دينا الشربيني في الحلقة السادسة عشرة من مسلسل المشوار خيانة زوجها ماهر (محمد رمضان) لها، حيث سمعت كلامه مع عزة (ندى موسى) وهو يخبرها عن شامل (أحمد صفوت) لتجيبه الأخيرة بأن يبتعد عنها، وتدخلت ورد (دينا الشربيني) أثناء حديثهما لتسأل عما يدور بينهما، لتخبرها عزة عن محاولة ماهر خيانتها معه، ولكنها لم تخبرها حتى لا تفسد حياتها وتتسبب في طلاقها.

وانهارت ورد بعدما علمت خيانة ماهر لها، وطردته من الشقة، في الوقت الذي حاول فيه ماهر الدفاع عن نفسه، وسط صمت وبكاء ورد، وفي النهاية تركها في المنزل لتبكي وحيدة وهي غير مصدقة ما حدث.

ويُعرض مسلسل المشوار على قناة dmc في تمام الساعة 8:10 مساءً، والإعادة الساعة 2 ظهرًا و1:45 صباحًا، وعلى قناة dmc دراما في تمام الساعة 11:15 مساءً، والإعادة الساعة 4:30 صباحًا و10:30 صباحًا، وبجانب دينا الشربيني يشارك في بطولته النجوم محمد رمضان، بيومي فؤاد، أحمد كمال، أحمد مجدي، المسلسل من تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين.