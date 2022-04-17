شكرا لقرائتكم خبر عن يوتيرن الحلقة 16.. حرب "فيديوهات" بين شخصيات المسلسل بطلتها ريهام حجاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 16 من مسلسل "يوتيرن" للنجمة ريهام حجاج ذهاب شوقى "محمود حافظ" إلى يوسف "أيمن القيسوني" ويسلم له الفيديوهات التى صورها لنفسه فى غرفة نوم "يارا" ريهام حجاج؛ لابتزازها، لكن يوسف يفاجئه بأن تلك الغرفة ليست لها بل غرفة والدها.

تقتحم يارا "ريهام حجاج" منزل أميرة "نانسي صلاح" بعد أن فبركت مكالمة هاتفية من أجل النيل من سمعتها، ولذلك اعتدت عليها وهددتها بأنها إن لم تكشف حقيقة المكالمة المفبركة سوف تفضحها بفيديوهات الخيانة مع يوسف "أيمن القيسوني".

تذهب أميرة "نانسي صلاح" إلى يوسف "أيمن القيسوني" وتشكو له أن يارا "ريهام حجاج" حاولت قتلها، ويعطى لها صورا خلال دخولها بيتها خاصة أنه يراقبها، ويحرضها على تحرير محضر ضدها، كما تفاجئه بأن يارا لديها فيديوهات لهما فى غرفة النوم.

تقترح أميرة "نانسى صلاح" على يوسف "أيمن القيسوني" الزواج العرفى حتى يكون مبررا للفيديوهات التى تملكها يارا "ريهام حجاج"، لكنه يقول لها إنها ما زالت فى شهور العدة، إلا أنها تقترح عليه الزواج بتاريخ قديم.

يعرض مسلسل يوتيرن للنجمة ريهام حجاج، على عدد من القنوات المختلفة، حيث يبدأ العرض من قناة cbc بالتزامن مع وقت الإفطار الساعة 6:15، كما يعرض فى نفس التوقيت على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى.

فى حين تقوم قناة المحور بعرضه الساعة 8 مساء، على أن يعرض بعدها على شاشة قناة ON فى تمام الساعة 10:30، ثم يتم عرضه بعدها على قناة الحياة الساعة 11:30 مساء.

المسلسل تدور أحداثه حول "يارا الكردى" ضابطة ملاحة بحرية تجارية ضحت بعملها ومستقبلها المهنى من أجل زوجها وحبيبها "يوسف"، والذى تركت من أجله كل شيء، ومع الوقت طلب منها مقاطعة خالد ابن خالتها الذى كان بمثابة الأخ وصديق الطفولة لها فتوافقه الرأى، ولكن يحدث حادث سير يغير مجرى الأمور.

مسلسل "يوتيرن" يعرض على قنوات cbc، الحياة، ON ومنصة watch it، والعمل بطولة ريهام حجاج، الفنان الكبير توفيق عبد الحميد، عبير صبرى، كريم قاسم، محمود حجازي، أيمن القيسونى، صفاء الطوخى، محمود حجازى، نانسى صلاح، نورهان، عبير منير، وهلا السعيد وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.