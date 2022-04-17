شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور خاص للفنانة ناردين فرج في الحلقة 19 من مسلسل "سوتس بالعربي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة ناردين فرج في مسلسل "سوتس بالعربي"، الذي يقوم ببطولته الفنان آسر ياسين، وينافس ضمن الموسم الرمضاني الحالي.

يبدأ ظهور ناردين في الحلقة 19 من المسلسل، حيث تظهر خلال العمل في دور محامية تتداخل مع زين ثابت، الذي يجسده آسر ياسين، في إحدى القضايا، وتتوالى المواقف بينهما خلال أحداث العمل حتى تنتهي القضية.

مسلسل "سوتس بالعربي" بطولة آسر ياسين وصبا مبارك وأحمد داود وتارا عماد، والعمل من تأليف محمد حفظي وإخراج مريم أحمدي وإنتاج طارق الجنايني. والمسلسل نسخة مصرية لمسلسل الدراما القانونية الأمريكي الذي يحمل نفس الاسم، والذي حقق نجاحا كبيرا على مدار تسعة مواسم (2011 – 2019)، وتدور أحداثه في عالم المحاماة والقضايا.

يُذكر أن ناردين فرج شاركت في موسم رمضان 2021 بمسلسل "قصر النيل"، من بطولة دينا الشربيني، وريهام عبد الغفور، وصبري فواز، وأحمد مجدي، وصلاح عبد الله، ومحمود البزاوي، ونبيل عيسى، وآخرين، من إخراج خالد مرعي، وتأليف محمد سليمان عبد المالك. وكذلك مسلسل "لعبة نيوتن"، من بطولة منى زكي، ومحمد فراج، ومحمد ممدوح، وتأليف وإخراج تامر محسن.