شكرا لقرائتكم خبر عن الاختيار 3 الحلقة 16.. مروان يتوصل إلى نفق تهريب السلاح المطور فى سينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة السادسة عشرة من مسلسل "الاختيار 3 – القرار" والتي تحمل اسم "الانتخابات البرلمانية"، وصول مروان العدوى (أحمد عز) إلى معلومات جديدة عن تطوير الإرهابيين للأسلحة القديمة في سيناء، واستخدامها بدلاً من شراء أسلحة جديدة، خاصة أن التطوير يوفر عليهم الأموال في حين أن الشراء يحتاج أموال وصعوبات في دخول الشحنات.

واستطاع مروان العدوى ورجاله إلى التوصل إلى الأماكن الأنفاق التي يتم استخدامها في تمرير السلاح، حتى وصلت ضباط الجهاز إلى النفق وهو على بالقرب من منزل تم تفتشيه مؤخرا، ويأمر مروان بالتحرك إلى النفق ومداهمته، وخلال تواجد مروان في الصحراء مع القوات، تتصل به بسمة (ميرنا نور الدين) للاطمئنان عليه، ليؤكد لها أنه في مكتبه.

أما مصطفى خليفة (أحمد السقا) فمستمر في مراقبة سارة (دنيا المصرى) زوجة التكفيرى أسامة، من خلال كاميرات المراقبة في منزلها ويتم رصد، زيارة لها من أحد العناصر التكفيرية لتوصيل رسالة لها من الشيخ منير قائد الخلقة التي يتنمى لها، وينقل المشهد بعد ذلك إلى زكريا يونس يحقق مع أحد العناصر التي تم القبص عليها ولكن لم يصل معه لشىء بعد.

مسلسل "الاختيار 3 – القرار" يُعرض على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوى، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصى، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى.

وتضم قائمة المشاركين في المسلسل أيضا آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، وعددا كبيرا من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون ضيوف شرف خلال الحلقات.