شكرا لقرائتكم خبر عن الاختيار 3 الحلقة 16.. مرسي يغضب من إلغاء المحكمة الإدارية انتخابات البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة السادسة عشرة من مسلسل "الاختيار 3 – القرار" والتي تحمل اسم "الانتخابات البرلمانية"، ببدء بعض المواطنين عمل توكيلات لوزير الدفاع عبد الفتاح السيسى؛ من أجل التدخل وإنقاذ البلد من الذي يحدث فيها من الإخوان، وينتقل المشهد لمرور وزير الدفاع الفريق على الجنود فى أحد مناطق الجيش لبث فيهم روح الوطنية والتحدث معهم عن أهمية الوطن والخدمة العسكرية وحماية البلد والأهل، وأن الجيش المصري وطني عظيم وشريف وعلى كل جندي أن يفتخر بأنه من هذا الجيش.

المشهد ينتقل إلى مجلس الدولة يوم 6 مارس، بعد حكم المحكمة الإدارية بإلغاء انتخابات البرلمان، وذلك بعد قبول الطعون التي قدمت مع عرض مشاهد حقيقة لتناول وسائل الاعلام للخبر وردود الأفعال مع الأحزاب المختلفة، فيما يعيش الرئيس محمد مرسى حالة غضب شديدة من هذا القرار، ويؤكد مدير مكتبه أحمد عبد العاطى أن المهندس خيرت الشاطر ينصحه بعدم تصعيد الأمور والإعلان باحترام قرار المحكمة منعا للمشاكل.

مسلسل "الاختيار 3 – القرار" يُعرض على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوى، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصى، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى.

وتضم قائمة المشاركين في المسلسل أيضا كلا من: آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، وعددا كبيرا من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون ضيوف شرف خلال الحلقات.