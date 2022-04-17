شكرا لقرائتكم خبر عن راجعين يا هوى الحلقة 16..نور النبوى وسلمى أبو ضيف يسمحان لعمهما بالتصرف بنصيبهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة السادسة عشرة من مسلسل راجعين يا هوى، بطولة النجوم خالد النبوى ونور اللبنانية، عن أحداث متباينة، حيث تمردت ولاء (سلمى أبو ضيف) على أهلها ، ورفضت ولاء التقرب من خطيبها بعد أن حاول كسب ثقتها ومعرفة سبب معاملتها الفاترة له، لكنها رفضت أخباره، وقام كل من ولاء وطارق (نور خالد النبوي) بتوكيل لعمهما بليغ (خالد النبوي) بإدارة نصيبهما من الميراث.

وواجهت ولاء والدتها شريفة (أنوشكا) بأمر التوكيل، وقررت ترك منزلها واختيار العيش مع عمها بليغ، وخسارة كل ما يربطها بأمها وأخيها، وتركت الخيار لهما أن يتركاها تعيش مع عمها وقطع العلاقة معهما أو أن تعيش معهما لكن بحريتها كاملة.

"راجعين يا هوى" من بطولة خالد النبوى، نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام إبراهيم، طارق عبد العزيز، مصطفى درويش، والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة.