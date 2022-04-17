شكرا لقرائتكم خبر عن الكبير أوى 6 الحلقة 16.. منافسة بين جونى وهجرس على فيديوهات تيك توك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة 16 من مسلسل الكبير أوى 6، بتحدث مربوحة "رحمة أحمد" مع جونى "أحمد مكى" عن حزنها بسبب كلام الكبير لها وأنها ليست مهتمة بنفسها وخلال حديثهما يجد جونى مربوحة تتابع فيديوهات على تيك توك وخصوصا فيديو هجرس "محمد سلام" الذى فضح فيه جونى.

ويذهب جونى لهدرس ويجده يجلس على قهوة وسط أهالى المزاريطة ويتحدث عنه وعن فيديوهاته المزيفة وعدم تحقيق مشاهدات عالية ليقوم جونى بضرب هدرس على رأسه بزجاجه ثم يأخذه إلى دكتور ربيع "بيومى فؤاد" لمعالجته وفى وسط الكلام يضرب جونى هدرس ليصوره مرة أخرى وينزلها على صفحته ويجنى عشرات المشاهدات ليدخل جونى فى نوبه غضب شديدة.

وتشتعل المنافسة بين جونى وهدرس على فيديوهات تيك توك، ويستعين جونى بفزاع "هشام إسماعيل" فى فيديو تمثيلى، ثم يتفاجأ بأن هدرس نفذ نفس الفيديو التمثيلى له.





ويعرض مسلسل " الكبير أوى 6” فى تمام الساعة 6:20 مساء، على أن يعاد فى تمام الساعة 1:50 بعد منتصف الليل و2:00 مساء اليوم التالي، ويعرض حصرياً على قناتى ON وON دراما ومنصة Watch it الرقمية .

مسلسل "الكبير أوى" من بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، ليلى عز العرب، مصطفى غريب، حسن القناوى، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وضيوف الشرف ماجد الكدوانى، حمدى الميرغنى، نرمين الفقى، وأسماء جلال، وسليمان عيد وآخرين وتأليف مصطفى صقر إخراج أحمد الجندى.