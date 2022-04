ماجدة خير الله تكشف لـ"الخليج 365" أوجه التشابه بين "بطلوع الروح" وفيلم Not Without My Daughter

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أكدت الناقدة ماجدة خير الله، أن هناك بعض الإشارات التي تكشف وجود أوجه شبه بين مسلسل "بطلوع الروح" الذي انطلق أمس السبت عرض أولى حلقاته، والفيلم الأمريكي "ليس بدون ابنتي - Not Without My Daughter"، الذي قامت ببطولته الفنانة سالي فيلد وعُرض عام 1991.

الناقدة ماجدة خير الله، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قالت: "في البداية لابد من القول إن الاقتباس ليس خطأ في حالة ذكر المصدر والإشارة إليه".

وأضافت: "هناك إشارات عديدة، أعادتني إلى الفيلم الأمريكي، عقب مشاهدة أولى حلقات (بطلوع الروح)، منها المدخل الرئيسي، اكتشاف الزوجة تدبير زوجها لخطفها، هي وابنها، وسحبها إلى عالم مختلف متشدد دينيا وذهابها إليه بلا عودة".

وتابعت: "في الفيلم الأمريكي (ليس بدون ابنتي - Not Without My Daughter)، الزوجة الأمريكية، تجد نفسها في المجتمع الإيراني المغلق، الذي يفرض عليها نوع من السلوك غير معتاده عليه، واختطفوا ابنتها".

الناقدة ماجدة خير الله، اختتمت قائلة: "مدة عرض الفيلم كانت ساعتين فقط، والمسلسل حوالي ١٢ ساعة، وهو ما يعني أن زمن العرض يسمح بإضافة شخصيات وأحداث وتفاصيل أكثر".

الفيلم الأمريكي "ليس بدون ابنتي - Not Without My Daughter" عُرض عام 1991، وقدمت به الفنانة سالي فيلد، شخصية أم أمريكية، تتزوج من خبير كيميائي إيراني الجنسية، قام بأداء الشخصية الفنان ألفريد موليتا، وعقب وصولها إلى إيران مع ابنتها في إجازة، فوجئت بالتغير التام في موقف الزوج، وأنها كانت وابنتها ضحايا خطة دبرها، لاستدراجها، لقضاء حياتها هناك.

مسلسل "بطلوع الروح" من بطولة النجوم: منة شلبي وإلهام شاهين وأحمد السعدني ومحمد حاتم، ومن تأليف محمد هشام عبية وإخراج كاملة أبو ذكري، ويُعرض بداية من يوم السبت 16 أبريل، يومياً على قناة "MBC مصر"، الساعة 9:00 مساءً، ويُعاد على "MBC مصر 2" الساعة 11:00 مساءً.