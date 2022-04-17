فوز ثمين لتشيلسي على بالاس يؤهله لمواجهة ليفربول في نهائي كأس الاتحاد

كتبت أسماء لمنور في الأحد 17 أبريل 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

تأهل تشيلسي إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بالفوز 2-صفر على كريستال بالاس، بفضل هدفين في الشوط الثاني، في الدور قبل النهائي في استاد ويمبلي اليوم الأحد.

وتقدم البديل روبن لوفتوس-تشيك بالهدف الأول لتشيلسي عن طريق تسديدة قوية بعد تمريرة أبدلت اتجاهها من زميله كاي هافرتس في الدقيقة 65.

وأضاف ميسون ماونت الهدف الثاني بعد 11 دقيقة أخرى، حيث تلقى تمريرة تيمو فيرنر عند حافة منطقة الجزاء ومهد الكرة لنفسه بمهارة ثم أطلق تسديدة أرضية قوية داخل شباك الحارس جاك باتلاند.

وسيلعب تشيلسي في النهائي أمام ليفربول، الذي فاز 3-2 على مانشستر سيتي في المباراة الأخرى بقبل النهائي يوم السبت، في 14 مايو أيار في إعادة لنهائي كأس الرابطة خلال الموسم الجاري.

وخسر تشيلسي أمام ليفربول بركلات الترجيح، عقب التعادل دون أهداف، ليحرز كأس الرابطة في 27 فبراير شباط الماضي.