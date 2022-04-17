شكرا لقرائتكم خبر عن كريم قاسم: اللى بيحصل فى ريهام حجاج ظلم وممنهج لهذه الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان كريم قاسم عن تفاصيل تعاونه للمرة الثانية مع النجمة ريهام حجاج من خلال مسلسل "يوتيرن"، والذى يعرض حاليًا فى سباق دراما رمضان، وتحدث قاسم عن العديد من الأمور المتعلقة بالمسلسل، والتى شغلت الجمهور خلال الأيام الماضية، ونشرت النجمة ريهام حجاج عبر حسابها على إنستجرام فيديو كريم، والذى قال فيه: "المسلسل واجه افتراء من بعض الناس، حد يطلع يعمل مونتير ويقولك أنا اشتغلت وهو أصلاً مالهوش علاقة بالمسلسل، وواحدة تتكلم على التتر وتقولك أصلها ظلمتنى، يا جماعة أنتوا بتلغوا مؤسسة كاملة، فيه شركة إنتاج، وفيه مخرج، وفيه ناس تانية بتاخد قرارات، أنا عمال أغنى ظلم ظلمات بتاعت التتر بسبب المواقف دى، فى إيه يا جماعة، وابتديت أحس إن فيه حاجة ممنهجة، بالذات ضد ريهام".

وأضاف قاسم فى الفيديو المنشور له: "أنا متفهم إن فيه ناس ممكن ما تحبش ممثل، لكن لما جيت أركز شوية، ولما تابعت الكومنتات، لقيت حوالى 70 ٪ منها صفحات فاك عمرها ما نشرت بوستات، وبالمناسبة أنا تانى سنة أشتغل مع ريهام حجاج ما شوفتش منها حاجة واحدة وحشة، بل بالعكس وقفت جانبى كتير، أوقات كتير ماكنتش قادر أشتغل سواء السنة دى، أو السنة قبل اللى فاتت أو متضايق من حاجة أو كدة، كانت هى تتدخل وتحل رغم إن ده مش شغلانتها، ففعلا أنا ما شوفتش منها حاجة واحدة وحشة".

وتابع قاسم خلال حديثه قائلاً: "أما فيما يتعلق بالأستاذ توفيق، إحنا كلنا تفاجئنا إنه نزل البوست ده فى التوقيت ده، بس أنا برضه مع شغلى معاه مقدر جدًا، لأن الظروف اللى بنشتغل فيها أتغيرت، إحنا بنصور يوميًا 14 و18 ساعة وأحيانا بنوصل لـ 23 ساعة يوميا، وطبعا أنا مقدر ظروفه الصحية".

يذكر أن مسلسل "يوتيرن" يعرض على قنوات cbc، الحياة،ON ومنصة watch it، والعمل بطولة ريهام حجاج، الفنان الكبير توفيق عبد الحميد، عبير صبرى، كريم قاسم، محمود حجازي، أيمن القيسونى، صفاء الطوخى، محمود حجازى، نانسي صلاح، نورهان، عبير منير، وهلا السعيد وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.