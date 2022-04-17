شكرا لقرائتكم خبر عن نور النبوى لأحمد بدير: فخر الصناعة المصرية.. والأخير يرد: هو أنا تلاجة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد الفنان الشاب نور النبوى نجل النجم خالد النبوى، والذى يشارك والده في بطولة مسلسل "راجعين يا هوى"، بعض اللقطات من كواليس تصوير المسلسل، حيث شارك متابعيه بفيديو يظهر فيه مع والده خالد النبوى والفنان الكبير أحمد بدير، والمخرج محمد سلامة، والمؤلف محمد سليمان عبد المالك، وعلق على ظهور كل منهم، "فخر الصناعة المصرية"، إلا أن الفنان الكبير أحمد بدير داعبه قائلا، "هو أنا تلاجة؟"

وقبل أيام كشف نور النبوي عن صور تجمعه بوالده، في كواليس تصوير مسلسل "راجعين يا هوي"، حيث يجسد نور دور نجل شقيق خالد النبوي خلال الأحداث، وعلق نور علي صور الكواليس التي تم تصويرها في الإسكندرية من خلال الانستجرام الخاص به بـ "بليغ وطارق أبو الهنا في الإسكندرية".



احمد بدير



خالد النبوى



محمد سلامة



محمد سليمان عبد المالك

المسلسل بطولة خالد النبوى، نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام إبراهيم، طارق عبد العزيز، سلمى أبو ضيف، مصطفى درويش، اسلام جمال، شريف حافظ، اية سماحة، سلوى محمد على، تميم عبده، عمرو مهدى، نور النبوى، جلا هشام، وقصة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.