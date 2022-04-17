شكرا لقرائتكم خبر عن مكتوب عليا الحلقة 16.. أكرم حسنى يكشف سر الغرفة 312 ويحصل على 80% من ثروة عمرو عبدالجليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة السادسة عشرة من مسلسل "مكتوب عليا" بمحاولات جلجل معرفة سر الغرفة 312، وظهور أحمد فهمي في شخصية "درديري" مدير الفندق الذي يعجب بجلجل بسبب زواجه من عروستين في يوم واحد، ويفاجأ جلجل بحذف الكلمة من يده، ثم يفاجأ بحضور سلمى إلى الغرفة 312 التي يجلس بها بحجة أنه حجزها لصديقه، فيطب منها جلجل أن تتركه هذا اليوم فقط، فترفض سلمى وتصر على البقاء معه، فيطلب منها أن تعود لغرفتها وسيلحق بها.

تتصل روقة "أيتن عامر" بجلجل وتطلب منه أن يذهب لغرفتها، فيذهب مجبرا، ثم يعود في صباح اليوم التالي لغرفة سلمى التي تصحو من نومها، ويخدعها بأنه كان بجانبها طوال الليل يتابعها ويراها كالملاك، ثم يبلغها أنه يجهز لها مفاجأة وسيعود خلال دقائق.

يذهب جلجل إلى روقه وتجبره على ارتداء بيجامة جديدة، ثم تفاجئه بدخول أسرته بالكامل إلى الغرفة المقيمين بها لتهنئتهم بزواجهم في الصباحية، ويبدأ والده إحسان "إسماعيل فرغلي" في السخرية منه كعادته، وتتحول روقه مره أخرى في تعاملها معه وتعامله بلطف وحنيه أمام عائلته، ثم يعود إلى سلمى مره أخرى مرتديا بيجامة عليها "جدي" ويخدعها بأنه قرر يرتدي بيجامة عليها برجها، ثم يتصل أصدقائها بها ويطلبوا نزولها من الغرفة إلى لوبي الفندق.





يذهب جلجل إلى غرفة 312 فيجد صديقه سيد يأكل، ثم يدخل الحمام فيكتشف وجود شخص استأجرها بدوي "عمرو عبدالجليل" لقتله، فيعترف المجرم الذي استأجره بدوي، ويقر بالأمر، فيقوم سيد وجلجل بتصويره فيديو وهو يعترف بالأمر، ويرسل جلجل الفيديو لبدوي على هاتفه، فيجد أن سيد صور نفسه فيديو ولم يصور المجرم، فيطلب من المجرم أن يعيد الفيديو مره أخرى، وتجمع جلجل وسيد علاقة صداقة مع المجرم الذي كان يحاول قتله، ثم يتصل به بدوي ويهدده بالقتل مجددا، ويرد جلجل بأنه أرسل الفيديو لعدد من أصدقائه واذا تعرض لمكروه فسيكون بدوي هو المتهم الأول.

يجلس جلجل مع بدوي ويطلب منه الحصول على ٨٠% من رأس ماله وشركاته، مقابل عدم فضحه وتسليمه للشرطة، فيكشف له بدوي أنه يعمل في تجارة الآثار والمخدرات والسلاح، فيبلغه جلجل أنه موافق على التعاون معه ويطلب الحصول على نصيبه والمكتوب له، فيوقع بدوي على العقد مجبرا، لتبدأ مرحلة جديدة في حياة ومسيرة جلجل، الذي يعود للفندق فيجد كل الموجودين يطلبوا التصوير معه بعد زواجه من اثنين في يوم واحد.

يطلب جلجل منوم من مدير الفندق درديري "أحمد فهمي" ويضعه فب عصير الجوافة لروقه التي تنبهر بطعمه، ثم تنام فجأة، فيتوجه لغرفة سلمى الغاضبة من تركه الدائم لها، في حين تصحو روقه من نومها فجأة وتدخل غرفتهم.





الجدير بالذكر أن مسلسل "مكتوب عليا" بطولة أكرم حسني، ويشاركه البطولة عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، هنادي مهنا، ولأول مره المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وأخرون، كما يظهر في المسلسل عدد من ضيوف الشرف.

يشار أن مسلسل "مكتوب عليا" من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبوذكري بمشاركة والمتحدة للخدمات الإعلامية.

يعرض مسلسل "مكتوب عليا" على شاشة قناة "dmc" يوميا في تمام الساعة 6.45 مساء، ويعاد في تمام الساعة 1.45 صباحا، و 6 صباحا.