شكرا لقرائتكم خبر عن فاتن أمل حربى الحلقة 16.. نيللى كريم تتلقى تهديدا جديدا من صاحبة شنطة "المليون جنيه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة السادسة عشرة من مسلسل فاتن أمل حربى، للنجمة نيللى كريم، المذاع على قناة Cbc، بمشهد تلقين "سيف" شريف سلامة علقة ساخنة من السيدات فى المحكمة بعد محاولته الاعتداء على طليقته "فاتن" نيللى كريم.



شريف سلامة

وتناولت الإعلامية شريهان أبو الحسن، الفيديو الذى تم تصويره لـ "سيف" أثناء تلقيه علقة ساخنة خلال حلقة برنامجها، وكشفت عن أن الفيديو أصبح تريند وتصدر مشاهدات مصر وحقق أكثر من 4 ملايين مشاهدة رغم أنها لا تملك قناة على اليوتيوب أو فيس بوك حتى ترفع الفيديوهات بنفسها.

ذهبت صحفية لـ"سيف" وأقنعته بتسجيل فيديو له يرد من خلاله على طليقته "فاتن" خاصة أن الناس تتعاطف معها هى ولا يعلمون أى شيئًا عنه.



محمد ثروت

علم "سيف" بأنه طليقته "فاتن" حصلت على شقة جديدة، وذهب "سيف" إلى عنوان شقتها الجديدة وبعد طرقه للباب وحاول الدخول غصبًا عنها، ومع صدها له أنقذها بعض الجيران منه وقاموا بطرده من المكان.

وانتهت الحلقة بتلقى "فاتن" مكالمة من السيدة التى تركت لها الشنطة التى تحتوى على مليون جنيه مقابل أن تحرر توكيل رسمى لسيارة بحكم انها موظفة بالشهر العقارى، والتى رفضت هذا المبلغ، وباركت لها على الشقة وأخبرتها بأن تم وضع هدية أما باب الشقة، وبعد فتح "فاتن" للباب لرؤية ماذا تم وضعه وجدت "زجاجة مولوتوف" فهل تقوم السيدة بتهديد جديد لها بحرق المنزل ان لم تنفذ أمره، هذا ما ستكشفه الحلقة المقبلة.

مسلسل "فاتن أمل حربى" يتناول قضية هامة من قضايا المرأة وألا وهى حضانة الأم المطلقة للأبناء في حالة زواجها مرة أخرى، حيث تعد مناقشة القضايا الاجتماعية الخاصة بالمرأة من الأمور المفضلة للنجمة نيللى كريم فى الدراما.



نيللى كريم

والمسلسل بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، فادية عبد الغني، جيلان علاء، محمد التاجي، يارا جبران، لمياء الأمير، سارة الدهيم، كريم فتحى، والطفلتين فيروز وريتال ظاظا، وتأليف إبراهيم عيسى في أولى تجاربه في الدراما وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.