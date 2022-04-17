شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد خالد صالح يحيى الذكرى السنوية لوفاة والدته: كأنها يوم وكأنها 100 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان أحمد خالد صالح، على إحياء ذكرى وفاة والدته الراحلة، التي تحل اليوم، حيث نشر صورة لوالدته عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، وكتب "عدت سنة يا أمي، كأنها يوم وكأنها 100 سنة، رحمة الله عليكي ورضوانه يا قلبي، اللهم اغفر لأبي وامي ارحمهما كما ربياني صغيراً يا رب".



حساب احمد خالد صالح على انستجرام

ويظهر الفنان أحمد خالد صالح، فى أحداث مسلسل "آخر دور" فى دور ضابط شرطة مع النجمة دينا الشربينى ويكون هناك كثير من المواقف بينهما وتتوالى الأحداث فى إطار درامى مشوق ومليء بالغموض، وينتمى العمل لنوعية الـ 12 حلقة.

مسلسل"أخر دور" بطولة دينا الشربينى، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، إبراهيم السمان، مها نصار، ميمى جمال، مريم الخشت، إضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف الشرف وتأليف المسلسل وسام صبري، وإخراج حسين المنباوى.

من ناحية أخرى شارك أحمد خالد صالح فى مسلسل "الغرفة 207" مع الفنان محمد فراج، والمسلسل مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتب الدكتور أحمد خالد توفيق، ومن إخراج محمد بكير.