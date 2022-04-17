أول رد من نيللي كريم على هجوم الرجال على “فاتن أمل حربي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة نيللي كريم في تصريحات صحافية، أن الانتقادات التي وجهت لمسلسها فاتن أمل حربي، جاءت من قبل بعض الرجال الذين لا يريدون إعطاء المرأة حقوقها المشروعة في الحياة، قائلة: “فيه هجوم كبير من الرجال على المسلسل لأن البطلة تطالب بحق المرأة”.

وأضافت: “هناك العديد من النساء اللاتي لم يحصلن على حقوقهن حتى الآن؛ فاتن أمل حربي قامت برفع قضية على القانون؛ بنفس ذات القانون أيضاً”.

وتابعت: “مفيش أي سبب يحرم السؤال وفاتن أمل حربي تريد أن تعلم إن كان ربنا حلل ذلك أم حرمه؛ وفي ظل الظروف والتقدم التي تعيشه مصر في الفترة الحالية الأفضل خاصة القوة الناعمة”.

وكانت نيللي قد ردت على متابع دعا عليها بالموت وذلك بأن أعادت نشر صورة لمنشور كتبه ودعا فيه بالموت لها وللإعلامية رضوى الشربيني، وذلك بسبب مسلسلها “فاتن أمل حربي” الذي يطرح قضية المرأة المطلّقة في المحاكم للحصول على حقوقها.

وجاء في المنشور الذي كتبه المتابع عبر “فيسبوك”: “منك لله يا شيخة… ربنا ياخدك إنتي ورضوى الشربيني في يوم واحد”، لتردّ عليه قائلةً: “أشكرك جداً… رمضان كريم”.

مسلسل “فاتن أمل حربي” من بطولة: شريف سلامة، هالة صدقي، خالد سرحان، محمد الشرنوبي، محمد ثروت، جيلان علاء وفادية عبدالغني، وهو تأليف إبراهيم عيسى في أولى تجاربه بالدراما التلفزيونية، وإخراج ماندو العدل.