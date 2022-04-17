عودة أحمد حلمي “ملتفاً ببلاستیك تغلیف”.. حديث السوشيال ميديا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ما إن أعلن النجم المصري أحمد حلمي خبر عودته السينمائية عبر فيلمه الجديد “واحد تاني” المقرّر عرضه في عید الفطر، حتى تفاعل معه الجمهور في شكل كبير وصار اسم أحمد حلمي مثاراً للجدل والبحث. ما هي قصة الفيلم؟ أي شخصية يلعبها حلمي هذه المرّة؟ كيف ستكون عودته بعد ثلاث سنوات من الغياب؟ هل سيكون الفيلم بقوة أعماله السابقة؟

يظهر حلمي في البوستر التشويقي واقفاً وحده في منتصف الصورة، مرتدیاً بدلة ریاضیة حمراء وملتفاً ببلاستیك تغلیف، فیما تبدو نظارته الممیزة من بین الأغلفة.

یحمل الفیلم العدید من النقاط القویة التي قد تعید أحمد حلمي إلى الساحة السینمائیة بقوة، إن من حیث تعاونه لأول مرة مع المؤلف ھیثم دبور، وهو صاحب عدد من الأفلام الممیزة مثل “وقفة رجالة” و”عیار ناري”، أو مع المخرج محمد شاكر خضیر الذي سبق له إخراج أعمال ناجحة حصدت إعجاب الجمھور مثل “ھاتولي راجل” ومسلسلات مثل “نمرة اتنین” و”في كل أسبوع یوم جمعة” و”غراند أوتیل” و”لا تطفئ الشمس” و”طریقي”.

بدأ تصویر الفيلم في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي وحالیاً یتم الانتھاء من اللمسات الأخیرة قبل عرضه في عید الفطر. الفیلم من بطولة أحمد حلمي، روبي، أحمد مالك، محمود حافظ، عمرو عبد الجلیل، نسرین أمین، نور إیھاب وغیرھم، من تألیف ھیثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضیر.