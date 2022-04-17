“الكبير أوي” يحدث تفاعلًا في كوريا.. السفير المصري يُعلن التفاصيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف سفير مصر لدى كوريا خالد عبد الرحمن، تفاصيل إشادة إحدى الصحف الكورية بالمسلسل الكوميدي “الكبير أوي 6” وبأجواء الاحتفالات بشهر رمضان في مصر.

وأوضح ذلك عبر “فايسبوك” قائلاً: “استضفت حفل إفطار لمجموعة من الأصدقاء ومُمثلي الشركات والجهات الكورية كان من بينهم سكرتير عام الجمعية الكورية – العربية وصحافية كورية فذكرت لها المسلسل المصري الذي عرض مشاهد من “لعبة الحبار” .

وأضاف السفير المصرى: “هذه المشاهد جاءت ضمن أحداث الحلقة السابعة من مسلسل “الكبير أوي”، وظهور مكي، مع أهالي المزاريطة في “لعبة الحبّار”، وهو المشهد المأخوذ من المسلسل الكوري “squid game”، الذي تدور قصته الأساسية حول مجموعة من الأِشخاص يشاركون في سلسلة الألعاب المميتة للفوز بجائزة مالية، وهو ما حدث مع “الكبير أوي” بطريقة كوميدية”.

وتابع: “اهتمت الصحافة الكورية بذلك ونشرت خبراً عنه، كما أشارت إلى عادات وتقاليد رمضان الخاصة في مصر التي تجعله مميزاً عن باقي الدول العربية والإسلامية وحب المصريين لمشاهدة المسلسلات”.

وتصدَّرت الحلقة السابعة من “الكبير أوي 6” ترند “غوغل” في الأيام الماضية، وسط إشادات الجمهور بالمواقف الكوميدية والمُثيرة خلالها، من بينها تقليد “لعبة الحبار” الشهيرة بشكل كوميدي.

وخلال الأحداث، فوجئ أهالي المزاريطة بتواجدهم داخل مكان غريب مرتدين نفس الملابس وأمامهم اختيار لخوض لعبه ضد فريق آخر، من دون معرفة أحد ماذا حدث وما هو هذا المكان الغريب، وتحدث العديد من المواقف الكوميدية داخل هذا المكان لمحاولة فهم ما يحدث، ويضطرون لدخول اللعبة.

ولاقى الجزء الساس من مسلسل “الكبير أوي” إقبالاً جماهيرياً بعد عرضه خلال الماراثون الرمضاني الحالي، لا سيّما بعد ظهور شخصيات جديدة مثل مربوحة بدلاً من هدية التي جسدت شخصيتها في الأجزاء السابقة الفنانة دنيا سمير غانم.

ويُشارك في بطولة المسلسل مع أحمد مكي، كل من: هشام إسماعيل، محمد سلام، حسين أبو الحجاج، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، محمد أوتاكا، من إخراج أحمد الجندي.