في سابقة من نوعها.. فيلم رومانسيّ من بطولة ممثلين مصابين بـ”متلازمة داون”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في خطوة هي الأولى من نوعها، قرّرت قناة “هولمارك” البريطانيّة تنويع محتواها وانتاج فيلم من بطولة ممثلين مصابين بمتلازمة داون.

وفي التّفاصيل، فمن المتوقّع أن تلعب الممثلة ليلي دي مور دور شخصية “كيندال” في الفيلم المنتظر “لون عالمي بالحب” (Color My World With Love) الذي يتناول موضوع فنّانة مصابة بمتلازمة داون تملك موهبة كبيرة في رسم لوحات تعكس واقع حياتها.

وبالإضافة إلى ذلك، سيسرد الفيلم أيضاً قصّة حبّ ستجمع كيندال بـ”براد” الشخصية التي يجسّدها الممثّل المصاب بمتلازمة داون ديفيد ديسانكتيس. ويسلّط الفيلم الضوء أيضاً على والدة الفنانة التي لا تزال تخاف على ابنتها وتخشى علاقتها ببراد رغم تخطّيها عمر الـ20.

ويُشار إلى أنّ الفيلم سيضمّ ممثّلين آخرين كإيريكا دورانس وبنيامين إيريس وكارين كروبر.