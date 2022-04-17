سخرية عارمة من بايدن.. ظهر كأنّه يسلّم على “شبح”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار الرّئيس الأميركي جو بايدن الجدل والسخرية بين روّاد الإنترنت بعدما تصرّف بطريقة غريبة ووضع نفسه في موقفٍ حرجٍ.

وفي التّفاصيل، فما إن أنهى بايدن خطاباً له يوم الخميس في جامعة ولاية كارولينا الشمالية الزراعية والتقنية، مد يده للسلام بدون وجود أي شخص بجانبه قبل أن يغادر المنصّة بطريقة غريبة إذ بدا حائراً وكأنّه لم يكن على ما يرام.

وقال بعض مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي إنّ بايدن ظهر وكأنّه يسلّم على “شبح” ما أثار السخرية وبخاصة سخرية المعارضين له.

واتهمت بعض وسائل الإعلام الجمهورية بايد بمريض “الخرف” مشكّكة بقدراته العقلية والإدراكية.