بتهمة سرقة اللحن.. يوتيوب يحظر أغنية محمد منير والشاب خالد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أفادت إدارة “يوتيوب” بحظر أغنية للنجمين المصري محمد منير والجزائري الشاب خالد، بدعوى سرقة لحنها من إحدى أغاني الملحن محمد رحيم. وكان الأخير قد أبلغ عن أغنية لإعلان تجاري بطلاه محمد منير والشاب خالد لمصلحة أحد البنوك، وقال رحيم إن أغنية الإعلان تعود إلى لحن قديم له دون الرجوع إليه.

واستجابت إدارة “يوتيوب” لطلب حظر الأغنية الدعائية لإعلان محمد منير والشاب خالد الجديدة، حيث أثبت رحيم أن الأغنية مسروقة من أغنية له قدمت بنسختين؛ نسخة عربية غنتها الفنانة إليسا والفنان الشاب مامي، وأغنية بالفرنسية للشاب مامي والمطربة الفرنسية zaho.

ويشار إلى أن الأغنية قبل حذفها حققت مشاهدات عالية منذ طرحها، وعلَّق الملحن رحيم صاحب الشكوى عبر حسابه “فيسبوك” على القرار قائلا: “الحمد لله رب العالمين، إدارة (يوتيوب) العالمية تحظر إعلان البنك، لإثبات واقعة السرقة والتعدي على الأعمال المحمية التي تمت سرقتها في الإعلان، وسوف يتم حظر الإعلان في كل المواقع وعلى الفضائيات تباعا الفترة القليلة القادمة إذا لم يتم التوصل لحل مع أصحاب الشأن، شكرا”.