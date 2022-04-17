شكرا لقرائتكم خبر عن ديفيد بيكهام يحتفل بعيد ميلاد زوجته: "أروع زوجة وسيدة أعمال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل النجم العالمي ديفيد بيكهام، أسطورة المنتخب الإنجليزي السابق، بعيد ميلاد زوجته المغنية السابقة ومصممة الأزياء فيكتوريا بيكهام، التي تتم عامها الـ 48 اليوم، ونشر بيكهام صورة له برفقة زوجته عبر حسابه على "إنستجرام": "عيد ميلاد سعيد لأروع زوجة وسيدة أعمال، أتمنى لكى يومًا رائعًا لأنكى تستحقي، كلنا نحبك كثيرًا".



حساب ديفيد بيكهام على انستجرام

من ناحية أخرى، حرص بيكهام على تهنئة ابنه بروكلين بيكهام بمناسبة زفافه على نيكولا بيلتز، ونشر صورا تجمعهما من كواليس حفل الزفاف عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام وكتب "أبنائي الجميلين، فخور جدًا بكم، مبروك على مدى الحياة من السعادة، سنكون دائمًا بجانبك"، متمنياً حياة أفضل لأبنائه الذين لم يدخلوا عش الزوجية حتى الآن.



ديفيد بيكهام وزوجته

وعقد بروكلين بيكهام ونيكولا بيلتز قرانهما، وشوهد الزوجان يخرجان من عربة جولف محاطة بالأمن الذي يعتني بضيوف حفل الزفاف، وبدت هيلاري رائعة وهي ترتدي فستاناً طويلاً وبدت أنيقة وهي تتجول إلى جانب جد العريس، الذي بدا أنيقًا في حلة سوداء وربطة عنقه.

وفقًا لموقع "ذا صن"، فان الزوجين اقيما حفل زفاف مزدوج، مع احتفالين بمناسبة الديانات المنفصلة لوالدي نيكولا، أحدهما كاثوليكيًا، إيماءة للأم كلوديا، والآخر يهودي لأبيها نيلسون.