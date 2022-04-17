شكرا لقرائتكم خبر عن حماقى لـ إليسا: أجمل وأجدع وأطيب قلب في العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم محمد حماقى، على الرد على تغريدة النجمة إليسا عبر حسابها على تويتر، وكتب قائلاً: "كل يوم بتأكد أنك أجمل وأحلى وأجدع وأطيب قلب في العالم بجد أنا محظوظ بيكي بحبك يا إليسا".

وقد كتبت إليسا، في تغريده سابقة: "بحلقة مراحل إليسا داهمني الوقت قبل ما أذكر بموضوع الصداقات اتنين من أعز أصدقائي وهم أصالة وحماقي يمكن لأنه ما بعدّن من الصداقات الفنية بعتبر إننا عيلة وأخوة".





وأحيا النجم محمد حماقى، الشهر الماضى حفلا موسيقيا ضمن حفلات موسم الرياض بمشاركة الهضبة عمرو دياب، وبدأ حماقى الحفل بأغنية "نفسى أبقى جنبه" موجها التهنئة للشعب السعودى بمناسبة صعود منتخبهم لكأس العالم".

وتخللت فقرة حماقى كلمة له عن الهضبة عمرو دياب الذى يشاركه الحفل، حيث وصفه بالإنسان الرائع وأن بداية تعارفهما خلال تحضيرات ألبوم "تملى معاك" وأنه دعمه فى بداية مشواره الفنى.

وقدم حماقى عددا كبيرا من أغانيه على مدى قرابة الساعتين، أبرزها "أجمل يوم"،"أحلى حاجة فيكي"، "يزلزل"، "ما بلاش"، "ناويها"، "ليه بيلمونى"، "يا ستار"، ومن أغانى ألبومه الأخير "يا فاتني"، "لا ملامة"، "لو هتسيب"، "طالع موضة"، "عرض مستمر"، "ظلمونى"، "مش قادر أنسى" و"قالوا عنك" و"لا ملامة" وغيرها.