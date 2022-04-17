شكرا لقرائتكم خبر عن فاتن أمل حربى الحلقة 16.. والدة شريف سلامة تتهمه بالتحرش ونيللى كريم تهدده بفضحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة السادسة عشرة من مسلسل فاتن أمل حربى، للنجمة نيللى كريم، المذاع على قناة Cbc، بمشهد فلاش باك أثناء مشاهدة "سيف" شريف سلامة لمباراة على التليفزيون، وحضرت والدته "نظيمة" فادية عبد الغنى للتحدث معه بشأن أمر هام.

وطلبت "نظيمة" من ابنها "سيف" أن يترك بنات المصنع التي تملكه في حالهم بسبب شكواهم منه بعد تحرشه بهم، وأخبرته لو زوجتك لا تكفيك تزوج من واحدة أخرى، وسمعت الحديث بينهما زوجته "فاتن" نيللى كريم، ونشبت مشادات بينها وبين "سيف" وأخبرته بأنه اذا قام بضربها مرة أخرى ستقوم بكتابة منشور على السوشيال ميديا بأنه شخص متحرش، وتركته وغادرت المنزل لإعادة ابنتيها من الدرس.

مسلسل "فاتن أمل حربى" يتناول قضية هامة من قضايا المرأة وألا وهى حضانة الأم المطلقة للأبناء في حالة زواجها مرة أخرى، حيث تعد مناقشة القضايا الاجتماعية الخاصة بالمرأة من الأمور المفضلة للنجمة نيللى كريم فى الدراما.

والمسلسل بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، فادية عبد الغني، جيلان علاء، محمد التاجي، يارا جبران، لمياء الأمير، سارة الدهيم، كريم فتحى، والطفلتين فيروز وريتال ظاظا، وتأليف إبراهيم عيسى في أولى تجاربه في الدراما وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.











