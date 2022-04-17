شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم حسني: ظهور السلبيات فى شخصيتى أمر مقصود ومتعمد فى مسلسل "مكتوب عليا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقب النجم أكرم حسني على بعض ردود الفعل والتعليقات التي توحي بكره الجمهور لشخصية "جلجل" التي يجسدها ضمن أحداث مسلسل "مكتوب عليا"، وقال: "مبسوط جدًا بكل تعليق كاره لشخصية جلجل وتصرفاته لأن دي أول مرة أجد شخصية نجاحها أنها تتكره"، وأردف أكرم قائلاً: "أهم حاجة الجمهور مينساش إن ده جلجل مش أكرم".

أضاف أكرم في تصريحات صحفية أن ظهور هذه السلبيات في شخصية "جلجل" أمر مقصود ومتعمد، لإثبات نظرية موجودة على أرض الواقع في المجتمع وفي الطبيعة البشرية، تتلخص في أنه ليس كل إنسان يمتلك نعم من ربنا سبحانه وتعالى يتعامل معها بطرق سليمة، بل هناك نماذج كثيرة جدًا حولنا تتعامل مع هذه النعم التي أعطاها الله لنا بأسلوب غير سليم بالمره.

أشار أكرم أن مسلسل "مكتوب عليا" يحمل رسالة رئيسية منذ بداية العمل عليه، ومحتواها أن كثيرين من الناس عندما تتحول حياتهم فجأة إلى الأحسن بأي طريقة لا يهتموا بنعمة ربنا سبحانه وتعالى بقدر اهتمامهم بأنفسهم وتحول شخصياتهم إلى الأسوأ وليس الأفضل.

أردف أكرم أن كثيرين في المجتمع عندما يحصلون على أموال كبيرة فجأة، تتغير مفاهيمهم ويصابوا بحالة من الهبل والجبروت دون مراعاة لمشاعر غيرهم حتى لو كانوا مقربين لهم، وهذا أمر مقصود في حكاية المسلسل نفسه وليس الهدف منه الكوميديا فقط.

أضاف أكرم أن شخصية "جلجل" في الأساس هي شخصية تمتلك الكثير من النعم بداية من عائلة تحبه وعمل جيد وحياة طبيعية مريحه ومناسبة، ولكنه طوال الوقت غير راضي عن هذه الحياة، فهو شخص ينقصه مفهوم الرضا، ويرى أن السعادة في أمور لا تتوفر له، وقال :"جلجل شخص ناقم طوال الوقت، والهدف من الشخصية هو توصيل رسالة للجميع تؤكد أن الرضا هو مفتاح السعادة في الحياة وليس أي شئ آخر".

الجدير بالذكر أن مسلسل "مكتوب عليا" بطولة أكرم حسني وعمرو عبدالجليل وأيتن عامر وهنادي مهنا، ويشارك في البطولة الفنانة القديرة حنان سليمان والفنان الكوميدي إسماعيل فرغلي، إضافة إلى المطربة هلا رشدي لأول مره كممثلة والفنان الكوميدي محمد طعيمة، وأخرون.

والعمل من تأليف إيهاب بليبل وإخراج خالد الحلفاوي وإنتاج كريم أبوذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية، ويعرض حصريا على شاشة قنوات dmc و dmc دراما، ومنصات watch it داخل مصر، وشاهد vip للمقيمين خارج مصر.